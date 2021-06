Febre das criptomoedas pode ser moda passageira, minimiza vice do Fed

O frenesi pelo digital, incluindo os chamados pela criação de criptomoedas oficiais, pode se assemelhar a uma moda passageira infeliz, declarou nesta segunda-feira o vice-presidente do Fed, Randal Quarles.



"O entusiasmo de séculos dos Estados Unidos por novidades" foi, em sua maior parte, benéfico, apontou o executivo, alertando que, quando esse entusiasmo "é associado a uma suscetibilidade igualmente americana à promoção entusiasmada e ao medo de ficar de fora, às vezes também leva a uma suspensão em massa do nosso pensamento crítico e a manias ou modismos ocasionalmente impetuosos e ilusórios".



As moedas digitais de bancos centrais (CBDCs) poderiam representar sérios riscos e não resolveriam nenhum dos problemas do sistema financeiro, advertiu Quarles em discurso na Associação de Banqueiros de Utah. Ele reiterou seu ceticismo em relação aos Estados Unidos terem uma CBDC, e buscou aplacar o que considera um excesso de entusiasmo: "Antes de sermos arrastados pela novidade, acho que precisamos submeter as promessas de uma CBDC a uma análise crítica cuidadosa."



Embora haja uma barreira muito alta a superar, devido aos potenciais custos e aos riscos envolvendo a segurança, Quarles disse que não iria julgar o processo iniciado pelo Fed para analisar as perspectivas de uma moeda digital oficial. "Ela seria um alvo atraente de ataques cibernéticos e outras ameaças à segurança", ou poderia ser usada para lavar dinheiro, apontou. Em contrapartida, a principal atração do bitcoin "é ser algo novo e o seu anonimato", destacou.



"Por definição, as modas passam. O bitcoin e moedas desse tipo continuarão sendo quase certamente um risco e um investimento especulativo, em vez de uma forma de pagamento revolucionária", concluiu Quarles.