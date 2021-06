Recordes de calor sufocam Canadá e noroeste dos Estados Unidos

O Canadá se preparava nesta segunda-feira (28) para experimentar as temperaturas mais altas de sua história, enquanto o oeste do país e partes dos Estados Unidos ferviam sob uma onda de calor sem precedentes, que forçou o fechamento de escolas e clínicas de vacinação contra a covid-19 e adiou um evento de atletismo de qualificação para os Jogos Olímpicos.



A cidade de Lytton, na Colúmbia Britânica, bateu o recorde do Canadá no domingo, com uma temperatura de 46,6 graus Celsius.



As temperaturas subiram bem acima das médias sazonais do estado americano do Oregon aos territórios árticos do Canadá, e os meteorologistas estão alertando que o pior ainda está por vir.



"É um calor desértico, muito seco e quente", disse David Phillips, climatologista da Environment Canada, à AFP.



"Somos o segundo país mais frio do mundo e o com mais neve", disse ele.



"Muitas vezes vemos ondas frias e nevascas, mas raramente falamos sobre um tempo quente como este".



"Dubai seria mais fresco do que o que estamos vendo agora".



Devido às mudanças climáticas, temperaturas recorde estão se tornando mais frequentes.



Globalmente, a década de 2010-2019 foi a mais quente já registrada, e os cinco anos mais quentes ocorreram nos últimos cinco anos.



No domingo, em Seattle, no estado de Washington, a temperatura chegou a 40°C, recorde que surpreendeu os moradores, não acostumados com climas tão quentes.



"Isso é ... ridículo", disse um morador da cidade à AFP. "Eu me sinto como se estivesse no deserto ou algo assim."



Portland, a maior cidade do Oregon, atingiu 44,4°C no domingo, informou o Serviço Meteorológico Nacional dos Estados Unidos (NWS), quebrando o recorde da cidade estabelecido um dia antes.



Na vizinha Eugene, organizadores foram forçados a adiar o último dia dos eventos olímpicos de atletismo dos Estados Unidos, mudando os eventos da tarde para a noite.



- "Prolongado, perigoso e histórico" -



Do outro lado da fronteira com o Canadá, as lojas relataram ter ficado sem aparelhos de ar condicionado e ventiladores portáteis.



Várias cidades abriram centros de resfriamento de emergência e voluntários da comunidade distribuíram garrafas de água e chapéus enquanto a temperatura batia mais de 160 recordes de calor em alguns locais, incluindo Whistler, que abriga um resort de esqui.



Várias clínicas de vacinação para covid-19 foram fechadas e as escolas anunciaram a suspensão das atividades devido ao calor extremo.



Em Vancouver, fontes de água temporárias e estações de nebulização foram instaladas em parques e nas esquinas, enquanto os serviços florestais e pesqueiros alertaram sobre riscos extremos de incêndios florestais e os baixos níveis de água em lagos e rios.



A Environment Canada emitiu alertas para British Columbia, Alberta e regiões de Saskatchewan, Manitoba, Yukon e os Territórios do Noroeste, dizendo que "a prolongada, perigosa e histórica onda de calor persistirá esta semana."



O NWS emitiu um comunicado semelhante, dizendo que nesta segunda-feira "as temperaturas mais altas da onda de calor histórica em curso são esperadas em todo o noroeste do Pacífico."



O calor escaldante, que bate recordes no Canadá e nos Estados Unidos há mais de 80 anos, foi atribuído a um cinturão de alta pressão que retém o ar quente na região.



Este pico de calor pode causar problemas de saúde "sérios", disse Phillips, observando que a última grande onda de calor no Canadá matou quase 70 pessoas em 2018.



Nick Bond, cientista atmosférico da Universidade de Washington, disse que esse fenômeno climático anormal não se deve exclusivamente à mudança climática, mas é agravado por ela.



"A mudança climática é um fator de influência, mas definitivamente secundário", disse ele.



"A principal coisa que está acontecendo é este padrão climático altamente incomum, mas como a mudança climática é real, nossas temperaturas aqueceram aqui, especialmente as temperaturas noturnas de verão, então a linha de base acaba de ser aumentada e feito este evento de calor muito mais severo."