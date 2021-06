Milícias pró-Irã lançam obuses contra base americana no leste da Síria

Milícias pró-Irã lançaram na noite desta segunda-feira (28) obuses contra uma base militar americana situada no campo petroleiro de Al-Omar, na província síria de Deir Ezzor, sem deixar vítimas, anunciou o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH).



Os disparos se seguiram aos bombardeios feitos pelos Estados Unidos na madrugada de segunda contra milícias pró-Irã no Iraque e na Síria, como resposta aos ataques realizados nos últimos meses contra seus interesses no Iraque, atribuídos a facções fiéis a Teerã, as quais prometeram vingança.



Após os bombardeios da noite desta segunda-feira, que provocaram danos materiais, aviões americanos e da coalizão internacional antijihadista liderada por Washington sobrevoaram a região.



A agência de notícias oficial síria Sana reportou o disparo de "mísseis" contra "a base militar das forças de ocupação americanas no campo petrolífero de Al Omar", mas sem informar sua origem.



Em resposta, a "coalizão internacional antijihadista fez disparos de artilharia pesada" contra a cidade de Mayadin, controlada pelas milícias pró-Irã, em Deir Ezzor, indicou à AFP o diretor do OSDH, Rami Abdel Rahman.



A guerra na Síria, que começou em 2011 devido à forte repressão às manifestações contra o regime de Bashar al Assad, já deixou quase meio milhão de mortos, segundo o OSDH, e obrigou milhões de pessoas a deixarem suas casas.