Furacão Enrique avança paralelo à costa do Pacífico do México

O furacão Enrique continuava, nesta segunda-feira (28), avançando sobre o Pacífico, paralelo à costa do México, provocando fortes ventos e chuvas, informou o Centro Nacional de Furacões (NHC) dos Estados Unidos.



Às 15h00 GMT (13h00 de Brasília), Enrique se mantinha na categoria 1 (das 5 da escala Saffir-Simpson) e estava 105 km a oeste de Cabo Corrientes e 430 km a sudeste de Cabo San Lucas, com ventos máximos sustentados de 140 km por hora e uma velocidade de movimentação de 7 km por hora.



"Um giro para o noroeste é esperado esta tarde e a previsão é de que o movimento continue nos próximos dias", informou o relatório do NHC nesta segunda-feira.



O Centro espera que o fenômeno perca a intensidade de furacão na terça-feira, mas continue sendo uma tempestade tropical quando se mover até o sul da península de Baixa Califórnia na quarta-feira.



A passagem de Enrique manteve zonas de prevenção ativas nos estados costeiros de Jalisco, Michoacán, Nayarit e Colima, com previsão de ondas de três a oito metros de altura, por causa dos fortes ventos.



No domingo, autoridades do estado de Guerrero confirmaram à AFP que cem casas nos carentes municípios de Copalillo e Coahuayutla de Guerrero (sudoeste) perderam suas telhas por causa dos fortes ventos.



Também relataram quase 30 deslizamentos de terra em morros que afetaram trechos de estradas na zona serrana.



As autoridades de Jalisco montaram três abrigos em comunidades costeiras, enquanto que em Michoacán foram instalados sete, mas as autoridades não comunicaram se os habitantes recorreram às instalações.



Por sua localização geográfica e seu amplo litoral, tanto no Pacífico quanto no Atlântico, o México é um dos países mais vulneráveis a vivenciar fenômenos meteorológicos.



A temporada de chuvas e ciclones tropicais de 2021 começou em 15 de maio e deve terminar em novembro.