França torna ilegal caça de aves usando cola

A caça de aves com cola foi declarada definitivamente ilegal na França nesta segunda-feira (28) pelo mais alto tribunal administrativo, encerrando anos de disputa entre defensores e opositores deste método controverso.



Depois de consultar a justiça europeia, que em março considerou que esta técnica de caça causa danos "irreparáveis" às aves capturadas, o Conselho de Estado anulou definitivamente as isenções oferecidas à prática, julgando-as "contrárias à legislação europeia".



Este método de caça é praticado em cinco departamentos do sudeste da França.



É aplicado principalmente na captura de tordos e melros, e consiste na captura de pássaros com gravetos cobertos com cola. Os pássaros capturados são colocados em gaiolas e servem, com seu canto, para atrair outros aos caçadores.



Há anos os ambientalista lutam para que seja banido, denunciando-o como um método "cruel" e não seletivo, pois também leva à captura de outras aves além das procuradas, inclusive espécies protegidas.



Os caçadores afirmam que as aves capturadas por engano são limpas e soltas.



Solicitado em diversas ocasiões para revogar decretos governamentais que concediam isenções que permitiam esse tipo de caça com base na tradição, o Conselho de Estado optou por recorrer ao Tribunal de Justiça da União Europeia (TJEU), para saber se a regulamentação francesa estava em conformidade com as diretivas do bloco.



Em março, o TJEU indicou que "apesar da limpeza, as aves capturadas sofrem danos irreparáveis, pois os gravetos com cola danificam a sua plumagem", o que torna aconselhável a sua proibição pelos tribunais administrativos.



Além disso, o Conselho de Estado considerou que os argumentos do governo e das federações de caça "não são prova suficiente de que outras espécies não são capturadas ou sofram danos". E apontou que a tradição não é um argumento para permitir a prática.