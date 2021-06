Líder norte-coreano está 'abatido', diz televisão estatal

A televisão estatal norte-coreana transmitiu um comentário de um cidadão sobre o estado "abatido" de Kim Jong-un, algo muito incomum em um país onde falar em público sobre a saúde e a vida pessoal do líder sempre foi proibido.



Segundo analistas, os comentários mostram que as autoridades querem usar a mudança de peso de Kim para reforçar a lealdade ao regime.



O país está mais isolado do que nunca pelas medidas contra o coronavírus e, este mês, admitiu que enfrenta uma crise alimentar.



Conhecido por ser um fumante inveterado, Kim Jong-un sofria de obesidade, e seu peso parecia aumentar de forma constante nos últimos anos.



Nas últimas imagens divulgadas pela agência oficial de notícias de Pyongyang, a KCNA, e pela televisão estatal, ele parece mais magro.



A vida pessoal de Kim é um tabu para a mídia estatal da Coreia do Norte, mas a KCTV divulgou na semana passada o vídeo de um morador não identificado da capital, afirmando que todos no país estavam "arrasados" com seu "estado abatido".



"Ver nosso respeitado secretário-geral com um aspecto abatido é o que mais parte o coração do nosso povo", disse ele.



Analistas afirmam que Pyongyang está usando a aparência de Kim como uma forma de glorificá-lo, apresentando-o como um líder "dedicado e trabalhador", enquanto o país luta para enfrentar a crise alimentar.



A Coreia do Norte fechou suas fronteiras em janeiro do ano passado para se proteger da pandemia e, como resultado, o comércio com Pequim, seu principal salva-vidas na economia, desacelerou. Ao mesmo tempo, os trabalhadores humanitários internacionais deixaram o país.



"A mensagem que Pyongyang envia é que Kim é um líder que trabalha muito duro por seu povo, a ponto de pular refeições e perder peso", disse Ahn Chan-il, um desertor que agora é pesquisador, à AFP.



As especulações sobre a saúde de Kim dispararam no ano passado, devido à sua ausência na comemoração do aniversário de seu falecido avô e por não aparecer em público por cerca de 20 dias.



O pai de Kim, Kim Jong-il, e seu avô, Kim Il-sung, também eram obesos e grandes fumantes. Ambos morreram de ataque cardíaco.