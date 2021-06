O Pentágono anunciou neste domingo (27) que realizou ataques aéreos seletivos contra "instalações utilizadas por grupos de milicianos apoiados pelo Irã" na fronteira entre a Síria e o Iraque que, segundo afirmou, foram autorizados pelo presidente Joe Biden após ataques contra interesses americanos.



"Seguindo as instruções do presidente Biden, as forças militares americanas executaram esta noite ataques aéreos defensivos de precisão contra instalações utilizadas por grupos de milicianos apoiados pelo Irã na região fronteiriça entre o Iraque e a Síria", disse o secretário de imprensa do Pentágono, John Kirby, em um comunicado, no qual acrescentou que os bombardeios ocorrem após "ataques de grupos apoiados pelo Irã contra interesses americanos no Iraque".