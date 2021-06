Presos oito suspeitos de massacre no norte do México

Forças de segurança do México capturaram oito supostos responsáveis pelo massacre de 14 pessoas no fim de semana passado em Reynosa, no estado de Tamaulipas, fronteiriço com os Estados Unidos, informou o governo regional neste domingo (27).



Estas detenções se somam às detenções de outros cinco supostos autores do massacre, realizadas esta semana.



"Foram detidas outras oito pessoas com provável participação (...) Até o momento são 13 detidos", reportou o governo de Tamaulipas em um comunicado.



Entre os detidos está um chefe do Cartel do Golfo, procurado pela justiça mexicana desde 2019 por diversos delitos relacionados ao tráfico de drogas, acrescentou o comunicado.



O Ministério Público de Tamaulipas informou dias antes sobre a detenção dos outros cinco supostos mentores, efetuada em diferentes ações.



Na operação reportada neste domingo, os policiais apreenderam oito veículos, 16 armas e 3.900 cartuchos úteis de diversos calibres, 80 carregadores, oito coletes balísticos, duas granadas e um pacote de maconha.



A chacina ocorreu em 19 de junho quando pistoleiros que viajavam em vários carros atiraram indiscriminadamente em 14 pessoas que encontraram em seu caminho em diferentes bairros de Reynosa, informaram autoridades locais neste domingo.



Nesse mesmo dia, a polícia matou cinco supostos pistoleiros.



O crime foi condenado pelo presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, que disse que os 14 civis eram "inocentes porque tudo indica que não foi um confronto".



Reynosa e outras localidades de Tamaulipas são cenário de confrontos entre grupos criminosos que disputam rotas do tráfico de drogas, segundo as autoridades.



Mais de 300.000 pessoas foram assassinadas no México desde dezembro de 2006, quando o governo federal lançou uma polêmica operação militar antidrogas, segundo cifras oficiais.



A maioria dos assassinatos é atribuída a disputas entre grupos criminosos.