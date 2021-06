O número de mortos no desabamento parcial de um prédio na cidade de Surfside, na Flórida, aumentou para nove, disseram as autoridades neste domingo (27).



"Encontramos outros quatro corpos nos escombros, além de restos humanos", disse a prefeita do condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, em uma coletiva de imprensa, sem dar conta das mudanças no número de desaparecidos, que na última hora de sábado estava em 156.