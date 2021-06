Documentos do ministério da Defesa britânico encontrados em ponto de ônibus

O ministério britânico da Defesa informou neste domingo que iniciou uma investigação após a descoberta de documentos "sensíveis", segundo a BBC, em um ponto de ônibus, incluindo alguns que se referiam à recente passagem de um navio militar pela costa da Crimeia.



"O ministério da Defesa foi informado sobre um incidente no qual uma pessoa encontrou documentos sensíveis relacionados à defesa", disse um porta-voz da pasta, antes de explicar que a perda havia sido apontada por um funcionário.



"O ministério leva muito a sério a segurança da informação e uma iniciou uma investigação", completou.



De acordo com a BBC, os documentos confidenciais, com um total de 50 páginas - que incluíam e-mails e apresentações em PowerPoint -, foram encontrados na terça-feira atrás de um ponto de ônibus em Kent (sul da Inglaterra).



Alguns faziam referência a uma possível presença militar britânica no Afeganistão após a saída das forças internacionais. Outros mencionavam a possível reação da Rússia à passagem de um navio da Marinha Real, o "HMS Defender", pelo Mar Negro, perto da península da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014.



O exército russo afirmou que disparou tiros de advertência contra o destróier britânico. O governo do Reino Unido desmentiu e citou "exercícios de tiros e uma passagem inocente pelas águas territoriais ucranianas".



Os documentos previam uma possível resposta agressiva da Rússia.