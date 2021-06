Milhares de manifestantes em Londres contra as restrições anticovid

Milhares de pessoas protestaram no centro de Londres neste sábado (26) contra as restrições anticovid no Reino Unido, após o adiamento para julho da suspensão das últimas medidas de restrição devido ao aumento de casos de covid-19.



Com bandeiras e faixas com a palavra "liberdade", os manifestantes marcharam ao ritmo de tambores e música no centro da capital britânica, do Hyde Park até o Parlamento.



"Estou aqui porque acho que o confinamento tirou nossa liberdade e nossos direitos", declarou Iain McCausland, que veio de Devon (sul). "Estou muito chateado com o governo, como todos aqui", acrescentou.



Gritando "vergonha", os manifestantes jogaram bolas de tênis na residência oficial do primeiro-ministro Boris Johnson, em Downing Street, e no Parlamento de Westminster.



Apesar do avanço da campanha de vacinação e do longo confinamento no inverno, o Reino Unido enfrenta há algumas semanas uma onda de infecções atribuídas à variante Delta, detectada inicialmente na Índia e muito mais contagiosa.



Com um balanço de 128.000 mortes, o país registrou mais de 18.000 novos casos de coronavírus em 24 horas neste sábado.