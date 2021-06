Johnson & Johnson vai parar de vender opioides nos Estados Unidos

O grupo farmacêutico Johnson & Johnson, um dos laboratórios acusados de alimentar a crise de opioides que provocou milhares de mortes nos Estados Unidos, vai parar de produzir e vender estas substâncias após um acordo de 230 milhões de dólares com o estado de Nova York.



A procuradora-geral do estado, Letitia James, anunciou em um comunicado que o acordo permite a Johnson & Johnson (J&J;) resolver os litígios por "seu papel em ajudar a abastecer a epidemia de opioides", segundo um comunicado da procuradora. A empresa vai dividir o pagamento ao longo de nove anos.



Também pode pagar 30 milhões de dólares adicionais no primeiro ano caso o estado aprove uma lei para criar um fundo contra os opioides.



A J&J; afirmou em outro comunicado que o acordo "não constitui uma admissão de responsabilidade ou de infração por parte da empresa", e que permite evitar um julgamento que estava previsto para começar na segunda-feira.



Mas o laboratório ainda enfrenta outros processos judiciais ni país, incluindo um julgamento em curso na Califórnia.



"A epidemia de opioides tem provocado estragos em muitas comunidades do estado de Nova York e do restante do país, deixando milhões de pessoas ainda viciadas nos perigosos e fatais opioides", afirmou James no comunicado.



"A Johnson & Johnson ajudou a alimentar este incêndio, mas se compromete a deixar o negócio de opioides - não apenas em Nova York, mas em todo o país", acrescentou.



Isto inclui tanto a fabricação como a venda de opioides, segundo o comunicado.



Os 230 milhões de dólares serão destinados aos esforços de prevenção, tratamento e conscientização sobre os perigos das substâncias no estado de Nova York.



Johnson & Johnson, Purdue e outras farmacêuticas e distribuidoras são acusadas de estimular os médicos a receitar opioides - inicialmente reservados para pacientes com casos graves de câncer -, mesmo sabendo que eram muito viciantes.



Desde 1999, esta dependência tem levado muitos consumidores dos medicamentos a doses cada vez maiores e a adquirir substâncias ilícitas como a heroína ou o fentanil, um opiáceo sintético extremamente potente com alto risco de overdose fatal.



Quase 500.000 pessoas morreram por overdose de drogas nos Estados Unidos desde então.



Os Centros para o Controle e a Prevenção de Doenças, a principal agência de saúde pública do país, consideram que 90.000 pessoas morreram por overdoses de drogas em 2020, a maioria delas por opioides.



O Departamento de Saúde dos Estados Unidos calcula que a crise foi responsável por quatro anos de queda na expectativa de vida, em 2014, 2015, 2016 e 2017. A crise disparou a ponto do ex-presidente Donald Trump ter declarado "emergência nacional de saúde pública" em outubro de 2017.



Os CDC avaliaram em 2019 que a "carga econômica" da crise, incluindo os custos de atendimento médico, a perda de produtividade e os custos do sistema de justiça penal alcançava 78,5 bilhões de dólares por ano.



Um estudo publicado pela Sociedade Americana de Atuários calculou o custo para o período 2015-2018 em 631 bilhões de dólares.



Em fevereiro, a consultoria McKinsey anunciou que aceitou pagar 573 milhões de dólares para resolver os processos iniciados por quase 40 estados americanos, que acusavam a empresa de ter contribuído para a crise dos opioides por sua assessoria a grupos farmacêuticos, entre eles a Purdue Pharma, fabricante do Oxycontin.