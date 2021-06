Variante Delta é responsável por aumento de casos de covid-19 na África do Sul

A contagiosa variante Delta está provocando um aumento de casos de covid-19 na África do Sul, revelaram neste sábado cientistas e o governo do país, que cogita adotar medidas mais rígidas.



O país mais afetado do continente registrou 18.762 novos casos neste sábado - maior balanço diário desde janeiro -, o que eleva o total de contágios oficialmente diagnosticados a quase 1,9 milhão.



A África do Sul tem 59.621 mortes provocadas pela covid-19.



"Estamos em uma fase de crescimento exponencial da pandemia com os números subindo extremamente rápido. E devem continuar subindo nas próximas semanas", disse Tulio de Oliveira, da rede de vigilância genômica da África do Sul.



Para frear a propagação, "vamos precisar adotar restrições mais duras e rigorosas (...) e precisamos fazer isto urgentemente", disse Koleka Mlisana, diretor do comitê que aconselha o governo sul-africano sobre a covid-19.



As autoridades de saúde em todo o mundo estão em alerta pela rápida propagação da variante detectada inicialmente na Índia, mais contagiosa que as demais, especialmente entre a população não vacinada.



De acordo com a OMS, a cepa já está presente em 85 países.