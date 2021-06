Assimilar a homossexualidade à pedofilia "é um raciocínio quase medieval", declarou neste sábado o primeiro-ministro belga Alexander de Croo ao comentar a polêmica lei húngara que proíbe a divulgação de conteúdos sobre homossexualidade entre menores de idade.



Vários líderes da União Europeia se pronunciaram contra a lei promovida pelo partido do primeiro-ministro húngaro Viktor Orban durante uma reunião de cúpula na quinta-feira e sexta-feira em Bruxelas.



O chefe de Governo da Bélgica afirmou que durante a reunião, o primeiro-ministro de Luxemburgo, Xavier Bettel, casado com um homem, falou a Orban "sobre sua própria experiência, sua homossexualidade (...) e de todas as ansiedades que viveu quando criança".



"Naturalmente ele se sentia humilhado e é normal, com essa lei que assimila o fato de ser homossexual com a pedofilia. Isto é claramente um raciocínio quase medieval", disse o governante belga.



A lei considera discriminatória contra as pessoas LGBT foi aprovada em 15 de junho e estipula que "a pornografia e os conteúdos que representam a sexualidade ou promovem o desvio da identidade de gênero, a mudança de sexo ou a homossexualidade não devem ser acessíveis para menores de 18 anos".