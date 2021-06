Exército ucraniano denuncia ataque de separatistas no leste do país

O exército ucraniano anunciou neste sábado (26) que os separatistas do leste do país atacaram suas tropas e que um soldado morreu nos confrontos.



O exército afirmou que o ataque, com morteiros e armamento antitanque, aconteceu perto de Donetsk, onde atuam os separatistas apoiados por Moscou e que registra violações praticamente diárias do cessar-fogo anunciado em 2020.



As tropas ucranianas responderam ao ataque.



O exército da Ucrânia e os separatistas das regiões de Donetsk e Lugansk se enfrentam desde 2014, ano da anexação da península da Crimeia por parte da Rússia.



A violência voltou a afetar a região este ano, quando a Rússia concentrou quase 100.000 militares na fronteira com a Ucrânia, o que provocou o temor de uma escalada no conflito.



Pouco depois, as autoridades russas anunciaram a retirada de suas tropas, mas Estados Unidos e Ucrânia consideram que a retirada não foi completa.



A Rússia alega que seu apoio às regiões separatistas é meramente político, mas as autoridades ucranianas denunciam o envio de tropas e armas por parte de Moscou.



O conflito provocou mais de 13.000 mortos até o momento.



