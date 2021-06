Quinze soldados alemães ficam feridos em ataque no norte do Mali

Quinze capacetes azuis alemães da missão da ONU no Mali ficaram feridos em um ataque com carro-bomba no norte do país, informou a organização internacional nesta sexta-feira (25).



Em um breve comunicado postado em seu perfil no Twitter, a ONU explicou que tarefas de evacuação estão sendo realizadas após a explosão em uma base operacional em Tarkint, no norte do país, sem dar mais detalhes.



No entanto, um membro do Comitê de Defesa do Parlamento alemão, que preferiu permanecer anônimo, disse à AFP que são soldados alemães e que doze deles estão em estado grave.



A missão de paz da ONU em Mali (Minusma) tem 13.000 militares de diferentes países destacados em toda a vasta área semi-árida do país africano.



Mali luta contra a insurgência islamista desde 2012. O conflito custou a vida de milhares de soldados e civis.



Apesar da presença de milhares de militares da ONU, a situação piorou no centro do país e se espalhou até mesmo para os vizinhos Burkina Faso e Níger.



"Esta manhã, uma base operacional temporária da Força Minusma perto da cidade de Ichagara, na comuna de Tarkint, região de Gao, foi alvo de um ataque com carro-bomba", relatou a Minusma no Twitter.



"Quinze capacetes azuis ficaram feridos, sua evacuação ainda está em andamento", acrescentou ele.



A Minusma estabeleceu uma base temporária desde quinta-feira para fornecer segurança para uma operação de reboque de um veículo da missão, disse uma fonte de segurança internacional.



O veículo rebocado foi danificado por um objeto explosivo feito à mão que explodiu quando uma caravana da Minusma passou. Esta escoltava o deslocamento de um batalhão do exército do Mali composto por ex-rebeldes que lutaram contra as forças regulares no norte, antes da assinatura de um acordo de paz em 2015.



Os independentistas assinaram um acordo de paz em 2015. Mas o Mali continua alvo de ações de grupos relacionados com a Al Qaeda e a organização do Estado Islâmico, violência intercomunitária e tráfico de todos os tipos.



A Minusma é regularmente alvo, assim como as forças francesas e do Mali.