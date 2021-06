Francês Pesquet realiza sua terceira caminhada no espaço em pouco mais de uma semana

O astronauta francês Thomas Pesquet concluiu sua terceira caminhada no espaço em pouco mais de uma semana nesta sexta-feira (25), com a instalação bem-sucedida de um novo painel solar na Estação Espacial Internacional (ISS), informou a agência espacial americana Nasa.



Foi a quinta saída da estação orbital do francês, que agora tem 33 horas no vácuo do espaço, disse a Nasa.



"Não importa quantas vezes você saia da estação espacial, NUNCA se torna uma rotina", disse Thomas Pesquet em sua conta no Twitter algumas horas antes de sair da câmara de descompressão.



Assim como nas duas viagens anteriores, esta missão foi realizada na companhia do astronauta americano Shane Kimbrough. Durou 6 horas e 45 minutos.



"É comum elas acontecerem tão rapidamente (otimizamos a preparação dos trajes espaciais), mas é raro que seja com a mesma pessoa", explicou Thomas Pesquet no Instagram.



Ele e Shane Kimbrough já haviam feito duas viagens espaciais juntos em 2017. Os dois companheiros de equipe ligaram a bateria interna em seu traje às 11:52 GMT, (8H52 em Brasília) marcando o início oficial de sua missão, terminando às 18:37 GMT (15H37 em Brasília).



Chegando a bordo da estação internacional no final de abril, eles deveriam inicialmente realizar apenas duas caminhadas espaciais antes de retornar à Terra, mas esta terceira missão teve que ser realizada após uma série de contratempos durante a primeira saída.



Há pouco mais de uma semana, os dois "mecânicos" não conseguiram concluir a instalação de um primeiro painel solar conforme planejado.



Durante sua segunda saída no domingo, eles tiveram que terminar de implantá-lo e começaram a localizar um segundo. É este segundo painel que eles terminaram de implantar e conectar nesta sexta-feira.



Como os antigos, os novos painéis solares têm uma vida útil de cerca de 15 anos.