Blinken e Macron discutem 'práticas econômicas coercitivas' da China

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, se reuniu nesta sexta-feira, 25, com o presidente da França, Emmanuel Macron em Paris. Um comunicado do governo americano diz que a dupla discutiu as "práticas econômicas coercitivas" da China e também tentativas de Pequim minar uma ordem internacional "baseada em regras". A dupla também tratou do comportamento "agressivo e irresponsável" da Rússia, "inclusive na Ucrânia", diz a nota.



Blinken também se reuniu com o secretário-geral da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), Mathias Cormann, segundo o governo americano. Blinken elogiou o papel da OCDE como um órgão com países afins, comprometidos com valores como uma economia mais verde e sustentável e um mundo inclusivo, diz nota americana sobre o encontro.