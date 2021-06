'Homem Dragão': para cientistas, nova espécie humana é nosso ancestral mais próximo

Um crânio preservado quase perfeitamente por mais de 140.000 anos no nordeste da China representa uma nova espécie de povos antigos mais intimamente relacionados a nós do que até mesmo os neandertais - e pode alterar fundamentalmente nossa compreensão da evolução humana, anunciaram cientistas nesta sexta-feira (25).



O crânio pertencia a um homem de cérebro grande por volta dos 50 anos, com olhos profundos e sobrancelhas grossas. Embora seu rosto fosse largo, tinha maçãs do rosto achatadas e baixas que o faziam se parecer mais com as pessoas modernas do que outros membros extintos da árvore genealógica humana.



A equipe de pesquisa relacionou o espécime a outras descobertas de fósseis chineses e está chamando a espécie de Homo longi ou "Homem Dragão", uma referência à região onde foi descoberto.



O crânio de Harbin foi encontrado pela primeira vez em 1933 na cidade de mesmo nome, mas teria sido escondido em um poço por 85 anos para protegê-lo do exército japonês.



Posteriormente, foi desenterrado e entregue a Ji Qiang, professor da Universidade Hebei GEO, em 2018.



"Em nossas análises, o grupo Harbin está mais intimamente ligado ao H. sapiens do que os neandertais - isto é, Harbin compartilhou conosco um ancestral comum mais recente do que os neandertais", disse o coautor Chris Stringer do Museu de História Natural de Londres à AFP.



Isso, disse ele, tornaria o Homem-Dragão nossa "espécie irmã" e um ancestral mais próximo do homem moderno do que os Neandertais.



Os resultados foram publicados em três artigos na revista The Innovation.



O crânio data de pelo menos 146.000 anos, situando-se no Pleistoceno Médio.



"Embora mostre características humanas arcaicas típicas, o crânio de Harbin apresenta uma combinação em mosaico de caracteres primitivos e derivados que se diferenciam de todas as outras espécies anteriormente chamadas de 'Homo species", disse Ji, que liderou a pesquisa.



O nome é derivado de Long Jiang, que significa literalmente "Rio do Dragão".



O Homem Dragão provavelmente viveu em um ambiente de mangues com floresta como parte de uma pequena comunidade. "Essa população teria sido de caçadores-coletores, vivendo da terra", disse Stringer.



"Pelas temperaturas de inverno em Harbin hoje, parece que eles enfrentaram um frio ainda mais severo do que os Neandertais."



Dada a localização onde o crânio foi encontrado, assim como o homem de grande porte que seria, a equipe acredita que H. longi pode ter sido bem adaptado a ambientes hostis e teria sido capaz de se dispersar por toda a Ásia.



- Árvore genealógica -



Os pesquisadores primeiro estudaram o crânio, identificando mais de 600 características que alimentaram em um modelo de computador que executou milhões de simulações para determinar a história evolutiva e as relações entre as diferentes espécies.



"Isso sugere que Harbin e alguns outros fósseis da China formam uma terceira linhagem de humanos posteriores ao lado dos neandertais e do H. sapiens", explicou Stringer.



As outras descobertas incluem um crânio fossilizado da província chinesa de Dali, que se acredita ter 200.000 anos e foi encontrado em 1978, e uma mandíbula encontrada no Tibete datada de 160.000 anos atrás.



Stringer explicou que seus colegas chineses haviam decidido pelo nome H. longi, que ele chamou de "grande nome", mas disse que ficaria igualmente feliz em se referir à espécie como H. Daliensis, que anteriormente era usado para o crânio de Dali.



Mais de 100.000 anos atrás, várias espécies humanas coexistiram na Eurásia e na África, incluindo a nossa, os Neandertais e os Denisovanos, uma espécie irmã dos Neandertais recentemente descoberta.



O "Homem dragão" agora pode ser adicionado a essa lista.



Uma explicação alternativa é que H. longi e Denisovans são na verdade um só e o mesmo. Os fósseis até agora atribuídos aos denisovanos incluem dentes e ossos, mas não o crânio inteiro, então os cientistas não têm certeza de como eles se parecem.



Mas os neandertais e os denisovanos eram geneticamente mais próximos uns dos outros do que os sapiens, enquanto o novo estudo sugere que o H. longi era mais anatomicamente semelhante a nós do que os neandertais.



A incerteza persistente pode, portanto, exigir um sequenciamento genético futuro para ajudar a esclarecer as descobertas.