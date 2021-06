Rússia lamenta recusa da UE de cúpula com Putin para retomar diálogo

O governo russo lamentou nesta sexta-feira (25) que a União Europeia (UE) tenha rejeitado a proposta da França e da Alemanha de retomada de diálogo com a Rússia em uma cúpula com o presidente Vladimir Putin, pelo qual responsabilizou os países do Leste Europeu.



Uma semana após a cúpula em Genebra entre Putin e seu homólogo americano, Joe Biden, a chanceler alemã, Angela Merkel, e o presidente francês, Emmanuel Macron, informaram querer organizar um encontro com Putin para discutir questões de maior interesse para a UE.



Mas os líderes europeus, reunidos em cúpula em Bruxelas, não chegaram a um acordo sobre o assunto por causa da oposição dos países bálticos - Polônia, Suécia e Holanda - que acusam a Rússia de ter uma política agressiva em relação aos europeus.



O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, afirmou ter recebido a notícia da rejeição "com pesar", classificando a decisão europeia como "ilógica e prejudicial para o futuro".



Ele assegurou que Putin "continua de maneira geral favorável ao estabelecimento de relações de trabalho entre a Rússia e a UE".



- "Sentimentos anti-russos" -



Peskov também atacou a oposição dos países do ex-bloco do leste oriental, que desconfia das ambições geopolíticas russas.



"Sabemos que vários países se opuseram a este diálogo e sabemos que se trata sobretudo dos 'jovens' europeus, dos Estados Bálticos, da Polônia (...) e que foram esses mesmos países que falam sem fundamento de ameaças vindas da Rússia", declarou.



Além disso, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia acusou a UE de definir seu posicionamento com relação a Moscou com base em "sentimentos anti-russos de alguns dos Estados-membros".



Do lado europeu, os dois campos reiteraram suas opiniões, mostrando assim suas divisões.



A UE e a Rússia não se reúnem em uma cúpula desde 2014, antes da anexação da Crimeia ucraniana pela Rússia. Desde então, houve uma onda de sanções e contra-sanções.



"A Polônia recusou esta proposta alemã porque acreditamos que valorizaria o presidente Vladimir Putin em vez de punir uma política agressiva", anunciou o primeiro-ministro polonês, Mateusz Morawiecki, nesta sexta-feira em Bruxelas.



Um argumento que não agrada a Merkel, que queria dialogar com a Rússia antes de apenas se retirar.



"O presidente dos Estados Unidos teve uma conversa séria com Vladimir Putin sem que isso parecesse uma recompensa para o presidente russo", ressaltou.



"Uma UE soberana, na minha opinião, também deve ser capaz de representar os interesses da UE em uma conversa semelhante", acrescentou.



- Não se trata de um drama -



Macron declarou que "não se trata de um drama" a rejeição de vários Estados membros, já que a ideia de um diálogo entre a UE e a Rússia teve avanço em Bruxelas.



O ministro francês das Relações Exteriores, Jean-Yves Le Drian, por sua vez, insistiu na necessidade de relações de "nível superior", ao mesmo tempo em que se referiu às "derivas" da Rússia por sua política autoritária e intimidadora.



Por sua vez, a Ucrânia, que não concorda com a ideia de Merkel e Macron, anunciou nesta sexta-feira uma reunião com os embaixadores da França e da Alemanha para esclarecimentos sobre a questão.



França e Alemanha são mediadores entre Ucrânia e Rússia em relação ao conflito vivido desde 2014 pelo governo ucraniano e aos separatistas pró-russos no leste do país. Essa guerra causou 13.000 mortes.



O processo de paz está suspenso desde uma cúpula realizada em 2019, que não teve resultados.



As tensões aumentaram neste ano, com combates mais violentos e a mobilização de dezenas de milhares de militares russos nas fronteiras ucranianas.