Tomada do Afeganistão por talibãs não é inevitável, dizem especialistas americanos

A tomada de Cabul pelo Talibã após a retirada das tropas americanas do Afeganistão não é inevitável e dependerá de um melhor desempenho das forças de defesa afegãs, dizem especialistas americanos.



À medida que aumentam as preocupações de que o Talibã recupere o poder no país devastado pela guerra, os especialistas alertam que a fraca liderança, a corrupção e as divisões étnicas nas forças de segurança afegãs oferecem vantagens.



Mas também dizem que seu sucesso dependerá de quanto tempo poderá resistir o conturbado governo do presidente Ashraf Ghani, que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, receberá na Casa Branca nesta sexta-feira (25).



Desde que os Estados Unidos estabeleceram o 11 de setembro como prazo para sua retirada, os insurgentes islâmicos tomaram o controle de dezenas dos 400 distritos do Afeganistão.



O Wall Street Journal noticiou na quarta-feira que um novo relatório de inteligência dos EUA avalia que o Talibã pode ganhar o controle da capital do país entre seis e 12 meses após a retirada dos EUA.



"Não se pode negar o tamanho e a velocidade das perdas territoriais sofridas pelo governo", disse à AFP Andrew Watkins, do International Crisis Group. Mas "a queda de Cabul não é iminente", disse ele.



A maioria dos distritos ocupados pelos insurgentes está "em áreas rurais do país que têm pouco valor estratégico ou militar".



No entanto, alguns desses distritos estão em rotas de transporte e em torno das capitais de província.



"O Talibã está fortalecendo seu poder em torno das grandes cidades. Mas não necessariamente tentarão tomar essas cidades em um futuro próximo", disse Watkins.



Carter Malkasian, um ex-oficial do Pentágono e agora especialista em segurança do Afeganistão para a consultoria CNA, disse que é "remotamente possível" para o Talibã entrar em Cabul em breve. Mas ele disse que isso seria concebível daqui a um ano.



- Intenção de desmoralizar -



James Dobbins, ex-representante especial dos EUA para o Afeganistão e agora especialista da Rand Corporation, disse que espera uma escalada do conflito.



No momento, "o Talibã tem certas vantagens. Mas suas vantagens geralmente se aplicam ao campo onde estão seus apoiadores", disse ele.



As cidades são agora um desafio maior para o Talibã do que quando assumiram o poder em 1996: o país é mais populoso, mais urbanizado, mais educado, mais conectado e mais difícil de administrar.



"Eles não têm muito apoio nas cidades onde estão toda a infraestrutura", disse. "Cabul agora é uma cidade de cinco milhões de habitantes. Não é o que era da última vez que o Talibã a conquistou. E acho que eles teriam dificuldade para controlá-la".



Watkins avaliou que o exército afegão está fazendo o que deve fazer: se concentrar na defesa dos centros povoados e das principais artérias de abastecimento.



"O exército afegão tem que mostrar força e resistência que farão o Talibã reconsiderar sua intenção de tomar o país pela força", disse ele.



No entanto, Watkins acrescentou que "as perdas territoriais sofridas pelo governo afegão acabarão por ter um impacto político", pois "existe a possibilidade de que isso acabe por assustar a todos, desde soldados e policiais ... até o mais alto nível político"