Um homem somali de 24 anos matou nesta sexta-feira (25) três pessoas e feriu várias outras em um ataque na cidade alemã de Wurzburgo (centro), informou a polícia.



Vários dos feridos se encontram em estado grave. "O homem, que mora em Wurzburgo, foi ferido por um disparo da polícia, mas sua vida não corre perigo", explicou a polícia em um tuíte.



De acordo com o ministro do Interior do estado da Baviera, Joachim Herrmann, o autor do ataque esteve internado recentemente em um hospital psiquiátrico, sem dar maiores detalhes.



O agressor teria gritado "Alá Akbar" (Deus é grande) enquanto atacava pedestres com uma faca, segundo testemunhas.