Três colaboradores da ONG Médicos Sem Fronteiras (MSF) - uma espanhola e dois etíopes - morreram em um ataque na região de Tigré, no norte da Etiópia, anunciou nesta sexta-feira (25) a filial espanhola da organização.



"Perdemos contato com eles e com o carro que viajavam na tarde de ontem [quinta-feira] e esta manhã o veículo foi encontrado vazio e, a poucos metros de distância, seus corpos sem vida", anunciou a MSF em um comunicado, denunciando um "assassinato brutal".