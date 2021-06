Um cubano em cada cinco recebeu ao menos uma dose de vacina nacional

Um em cada cinco cubanos, ou seja, 22% da população, já recebeu uma dose de uma das vacinas desenvolvidas na ilha contra o novo coronavírus, mesmo antes da autorização de uso de emergência - informaram cientistas do país na quinta-feira (25).



"No dia de hoje, em torno de 22% da população recebeu ao menos a primeira dose", disse o presidente do grupo farmacêutico estatal BioCubaFarma, Eduardo Martínez, em entrevista coletiva.



Ele informou também que "diminuiu, significativamente, a incidência" da doença nos bairros onde as pessoas foram vacinadas.



Diante de um aumento do número de casos, o país começou em maio a vacinação nas zonas mais afetadas pela pandemia.



Embora ainda sejam fármacos candidatos à vacina, esta campanha de vacinação é parte de um protocolo médico conhecido como intervenção de saúde pública, que permite usar imunizantes em última fase de desenvolvimento, como é o caso.



Com ampla experiência neste campo, Cuba trabalha em cinco candidatos vacinais, dois deles na fase final de testes clínicos: Abdala e Soberana 2.



No caso da Abdala, os desenvolvedores apresentaram à autoridade reguladora da saúde "a solicitação para contar com a autorização de uso de emergência", afirmou Eduardo Martínez, destacando que espera uma resposta positiva "nos próximos dias, (ou) semanas".



Na segunda-feira, a BioCubaFarma anunciou que a Abdala tem uma eficácia de 92,28% contra o risco da doença, com as três doses da vacina. O anúncio se deu dois dias depois da divulgação sobre os números de eficácia parcial da Soberana 2, de 62%, com duas das três doses.



Em relação à Soberana 2, "estamos estimando que os resultados (com as três doses) devem estar entre 85% e 95% de eficácia. É o que esperamos", disse, por sua vez, o diretor do instituto de vacinas Finlay, Vicente Vérez, insistindo em que é apenas um prognóstico.



"Com os dados finais, já apresentaremos a solicitação de uso de emergência", acrescentou.



Cuba pretende ter toda sua população vacinada até o fim do ano



"Achamos que Cuba vai ser o primeiro país que vai poder conseguir vacinar toda sua população com vacina própria", completou Eduardo Martínez.



O país também planeja vender sua fórmula para o exterior. O governo venezuelano anunciou ontem um "contrato para o fornecimento de 12 milhões de vacinas Abdala" nos próximos meses.



Vietnã, Irã e Argentina manifestaram interesse, enquanto outros países pediram mais informações ao governo cubano, relatam cientistas da ilha.