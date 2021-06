Biden nomeia enviada especial para direitos LGBTQ

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou nesta sexta-feira (25) a nomeação de Jessica Stern como sua enviada especial para a defesa dos direitos da comunidade LGBTQ no mundo.



Hoje diretora da ONG OutRight Action International, Jessica estará vinculada ao Departamento de Estado.



De acordo com a Casa Branca, ela terá um papel "crucial" para garantir que "a diplomacia estadunidense proteja e defenda os direitos das pessoas LGBTQI+ em todo mundo".



Ainda nesta sexta, o presidente democrata deve sancionar a legislação que transforma em "Monumento Nacional" a boate gay Pulse, em Orlando, na Flórida, alvo de um atentado em 2016.



Cometido em 12 de junho de 2016 por um homem fortemente armado em nome do grupo Estado Islâmico, o ataque abalou profundamente o país e a comunidade LGBTQ, em pleno mês de celebração do Orgulho.



A legislação foi aprovada por unanimidade no Senado no início de junho, em um raro momento de consenso político em Washington.