Venezuela anuncia compra de 12 milhões de doses de candidata à vacina anticovid de Cuba

O governo venezuelano anunciou nesta quinta-feira (24) que assinou um "contrato de fornecimento" de 12 milhões de doses da Abdala, vacina candidata cubana contra a covid-19, que segundo o laboratório que a desenvolveu tem eficácia de 92% e espera ainda a aprovação da OMS.



"Queríamos agradecer que esta vacina seja incorporada ao processo de imunização e ao plano de vacinação da Venezuela, e assinamos o contrato para o fornecimento de 12 milhões de vacinas Abdala que estaremos recebendo nos próximos meses", anunciou a vice-presidente Delcy Rodríguez.



Do aeroporto internacional de Maiquetía, em La Guaira, município vizinho a Caracas, Rodríguez recebeu um primeiro lote de doses da Abdala, sem especificar a quantidade, na companhia do embaixador cubano em Caracas, Dagoberto Rodríguez.



"Vão chegar mais milhões de doses", informou o diplomata.



Em 21 de junho, a farmacêutica BioCubaFarma anunciou que esta vacina candidata fabricada por Cuba tem uma eficácia de mais de 92%, sendo o primeiro imunizante contra o novo coronavírus criado na América Latina.



Dois dias antes, as autoridades científicas da ilha informaram que a Soberana 2, sua outra candidata no combate à pandemia da covid-19 que também completou suas três fases de teste, alcançou uma eficácia de 62% com duas doses, das três existentes nos imunizantes desenvolvidos em Cuba.



A Venezuela, que espera vacinar 70% de sua população de 30 milhões de habitantes este ano, iniciou em fevereiro a aplicação das vacinas russa Sputnik V e a chinesa Sinopharm.