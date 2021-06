Ao menos 18 latino-americanos desaparecidos em prédio que desabou em Miami

Pelo menos 18 cidadãos latino-americanos continuam desaparecidos após o desabamento, nesta quinta-feira(24), de um prédio em Surfside, perto de Miami, informaram fontes consulares.



Três uruguaios, seis paraguaios e nove argentinos foram dados como desaparecidos após o desabamento da propriedade, segundo os consulados desses países em Miami.



A irmã da primeira-dama do Paraguai, Sophía López Moreira, seu marido e três filhos, e a empregada estão entre os desaparecidos, informou o chanceler daquele país, Euclides Acevedo.



Silvana López Moreira, esposa do presidente paraguaio Mario Abdo, se prepara para viajar a Miami na tarde desta quinta-feira, informou a presidência.



Segundo nota do consulado argentino em Miami, há pelo menos nove argentinos desaparecidos.



Por sua vez, o cônsul do Uruguai naquela cidade, Eduardo Bouzout, disse que não há notícias de três uruguaios.