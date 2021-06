Embaixador dos EUA retorna à Rússia após cúpula Putin-Biden

O embaixador dos Estados Unidos na Rússia, John Sullivan, voltou a Moscou nesta quinta-feira (24), um compromisso assumido durante a cúpula entre os presidentes Joe Biden e Vladimir Putin no dia 16 de junho, anunciou a representação diplomática.



"Voltei para Moscou hoje", disse Sullivan em uma mensagem que a embaixada americana postou no Twitter.



Ele se disse "disposto" a trabalhar com os russos na busca de "relações estáveis e previsíveis".



Seu retorno, após uma ausência de dois meses, ocorre dias após o retorno a Washington do embaixador russo nos Estados Unidos, Anatoli Antonov, que voltou ao cargo no domingo.



Putin anunciou em 16 de junho o retorno dos respectivos embaixadores, após encontro com Biden em Genebra.



As relações entre Moscou e Washington se deterioraram depois que Biden assumiu o poder em janeiro, acusando a Rússia de ataques cibernéticos e interferência eleitoral.



Em março, o governo russo decidiu convocar seu embaixador para consultas após declarações de Biden nas quais ele comparou Putin a um "assassino".