Governo de Justin Trudeau sobrevive a voto de desconfiança no Canadá

O governo minoritário do primeiro-ministro canadense Justin Trudeau evitou nesta quarta-feira (23) um voto de desconfiança em um confronto sobre o orçamento e eliminou a possibilidade de eleições antecipadas.



A Câmara dos Comuns aprovou com 211 votos a favor e 121 contra o orçamento apresentado em abril que contém um plano de gastos de 101,4 bilhões de dólares canadenses (82 bilhões de dólares) em três anos.



A oposição se uniu para votar contra Trudeau, que se salvou graças ao apoio de pequenos blocos da Câmara Baixa.



O orçamento 2021-2022, que teve início em 1º de abril, deve ser aprovado pelo Senado; uma formalidade prevista para sexta-feira.



Depois de superar esse obstáculo, e com a campanha de vacinação contra a covid-19 avançando rapidamente, Trudeau, que é muito popular, pode ser tentado a convocar eleições no final do verão boreal e assim recuperar a maioria parlamentar que seu partido Liberal perdeu nas eleições gerais de 2019.



As projeções mais notáveis do orçamento são de 30 bilhões de dólares canadenses para estabelecer em cinco anos uma rede de creches de baixo custo e alta qualidade, a fim de estimular a incorporação das mulheres no mercado de trabalho.



Cerca de 17,6 bilhões de dólares serão destinados a iniciativas ambientais, incluindo mecanismos para ajudar as empresas a reduzir suas pegadas de carbono e apoiar projetos de transporte público em grandes cidades.