Irã fracassa no envio de satélite especial em meados de junho, diz EUA

O Irã tentou, sem sucesso, enviar um satélite ao espaço no meio do mês e parece que pretende fazer um novo lançamento, segundo o Pentágono e imagens de uma estação espacial iraniana divulgadas nesta quarta-feira (23).



"O comando espacial dos EUA tomou conhecimento do fracasso do lançamento de um foguete iraniano por volta de 12 de junho", disse o tenente-coronel Uriah Orland, porta-voz do Pentágono, em um comunicado.



Ele lembrou que o último lançamento iraniano ocorreu em abril de 2020, quando Teerã colocou em órbita o microssatélite Nour-1 que o exército americano está monitorando.



"Nossas observações constantes desse objeto mostram que ele está fora de controle e inoperante" acrescentou.



De acordo com a CNN, que cita especialistas da universidade californiana de Middlesbury, nos últimos dias a atividade aumentou no centro espacial iraniano em Semman, a 300 quilômetros de Teerã, o que indicaria que outro lançamento está sendo preparado.



Imagens da sociedade Planet Labs datadas de 19 e 20 de junho mostram tanques de combustível, veículos de transporte e uma plataforma móvel no centro espacial.



Teerã negou que o lançamento de 12 de junho tenha falhado.



"Os dois satélites do Ministério das Comunicações, Nahid e Paris, estão nas mãos da agência espacial iraniana", disse o ministro das Telecomunicações Javad Azari Jahromi citado pela agência estatal Irna.



"Esta manhã vi a informação de que eles foram lançados há dez dias", acrescentou.