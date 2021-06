EUA prestes a eleger sua primeira prefeita socialista em seis décadas

Os Estados Unidos se preparam para eleger sua primeira prefeita socialista de uma grande cidade em 60 anos, depois de uma grande reviravolta nas primárias democratas, noticiou a imprensa local nesta quarta-feira (23).



India Walton, uma enfermeira e ativista comunitária de 38 anos, derrotou o prefeito de Buffalo, Nova York, na terça-feira, que concorre ao quinto mandato consecutivo.



Walton, que se tornou mãe aos 14 anos e abandonou a escola antes de estudar enfermagem, provavelmente será eleita prefeita da cidade nas eleições de 2 de novembro, já que não há candidatos republicanos na disputa.



Buffalo, com uma população de 255.000 habitantes, é um local de apoio esmagador ao Partido Democrático do presidente Joe Biden.



Walton liderava a apuração com 52% dos votos nesta quarta-feira, frente a 44% do prefeito Byron Brown, de 62 anos. A maioria dos votos já foram contabilizados.



A candidatura de Walton foi apoiada pelos Socialistas Democratas dos Estados Unidos (DSA) e pelo Partido das Famílias Trabalhadoras, de esquerda.



Se eleita conforme indicado, Walton se tornará a primeira prefeita socialista de uma grande cidade americana desde a época de Frank Zeidler, que governou a cidade de Milwaukee em Wisconsin de 1948 a 1960, informou o New York Times, a NBC e a CNN.



Sua vitória é o mais recente sucesso do movimento socialista democrata do país.



Quatro de seus candidatos foram eleitos para a Câmara dos Deputados desde 2018, incluindo a estrela da ala esquerda do Partido Democrata, Alexandria Ocasio-Cortez.



Nos Estados Unidos, os republicanos costumam rotular o DSA de comunista, mas o movimento se assemelha mais ao socialismo europeu ocidental e aceita os princípios do livre mercado.



Depois de trabalhar como enfermeira por anos, Walton recentemente se tornou assistente social e dirigiu uma organização de auxílio habitacional.



"Como a terceira cidade média mais pobre do país, devemos estudar como acabar com a concentração da pobreza e das desigualdades, e uma orientação socialista democrata é um passo importante para alcançar isso", disse ela ao Buffalo News.



Walton propõe reformar a polícia local para aumentar a transparência, definir um teto para os aluguéis e criar um banco público regional.