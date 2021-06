Harrison Ford se machuca em ensaio para o novo 'Indiana Jones'

O astro Harrison Ford sofreu uma lesão no ombro enquanto ensaiava uma cena de ação para um novo filme da saga "Indiana Jones", informou a Disney na quarta-feira (23).



"A produção continuará enquanto o curso apropriado de tratamento é avaliado, e a programação de filmagem será reconfigurada conforme necessário nas próximas semanas", anunciou a Disney em um comunicado enviado à AFP.



O estúdio não entrou em detalhes sobre como o ator de 78 anos se machucou ou a sua gravidade.



As filmagens do quinto e último filme ainda sem título sobre o intrépido arqueólogo interpretado por Ford começaram em maio na Grã-Bretanha sob direção de James Mangold. Seu lançamento está previsto para o verão de 2022 no hemisfério norte.



Em 2014, Ford se feriu durante as filmagens de uma sequência de "Star Wars". Ele teve o pé esmagado por uma porta hidráulica da Millennium Falcon, a mítica nave pilotada por seu personagem Han Solo.



A produção da última aventura da franquia Indiana Jones, anunciada em 2016, tem sofrido atrasos. A volta da Ford para o papel principal foi confirmada em dezembro de 2020 pela Disney.



Fm 1981, Ford vestiu pela primeira vez o famoso chapéu de Indiana Jones em "Caçadores da Arca Perdida", dirigido por Steven Spielberg.



Foi um sucesso estrondoso em todo o mundo e deu origem a duas sequências populares, "Indiana Jones e o Templo da Perdição", em 1984, e "Indiana Jones e a Última Cruzada", em 1989, com o falecido vencedor do Oscar de melhor ator coadjuvante, Sean Connery, no papel de seu pai.



Um quarto episódio - "Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal" - foi lançado em 2008. Foi um sucesso de bilheteria, mas não agradou a crítica especializada, assim como os fãs mais antigos do lendário professor de arquelogia.