Autoridades mexicanas detêm 240 migrantes sem documentos, incluindo 61 menores

As autoridades mexicanas detiveram 240 migrantes centro-americanos e deportaram 89 cubanos que se encontravam em situação irregular, informaram fontes oficiais nesta quarta-feira (23).



Em uma operação desenvolvida na terça-feira na cidade de Puebla (centro), a polícia deteve 52 mulheres e 127 homens da Nicarágua, Honduras, El Salvador e Guatemala, que estavam escondidos em um porão.



Segundo o relatório policial, no local também foram encontrados 61 menores, que junto com os adultos pretendiam chegar à fronteira com os Estados Unidos.



A detenção ocorreu após uma ligação anônima que relatou um movimento incomum de pessoas que mantinham poucas precauções sanitárias devido à pandemia de covid-19 em um bairro popular de Puebla.



Todas as pessoas foram levadas aos funcionários do Instituto Nacional de Migração (INM) para sua eventual deportação.



Por outro lado, o INM deportou por via aérea 89 migrantes cubanos sem documentos, dos quais 20 são mulheres e 69 homens "que não possuíam estadia regular no México", informou o órgão em um comunicado.



"Essa ação ocorreu em coordenação com autoridades consulares desse país e com respeito aos direitos humanos", afirmou o INM.



Após a chegada do democrata Joe Biden à presidência dos Estados Unidos, o número de migrantes que tentam atravessar ilegalmente saindo do México se multiplicou, muitos deles menores de idade.



Somente em abril foram encontrados 17.171 menores não acompanhados na fronteira sul dos Estados Unidos, segundo dados desse governo.



Enquanto isso, de janeiro a maio foram detidos no México 22.267 migrantes sem documentos, informou na segunda-feira o secretário da Defesa, Luis Cresencio Sandoval.



Para conter a migração ilegal, o governo mexicano enviou 27.562 soldados das Forças Armadas para suas fronteiras sul e norte, informou Sandoval.