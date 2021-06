Ataque aéreo na região etíope de Tigré deixou vários mortos

Um ataque aéreo atingiu na terça-feira (22) um mercado movimentado em Togoga, na região etíope de Tigré, deixando dezenas de feridos e um número indeterminado de mortos - informaram um médico e várias testemunhas na quarta (23).



"Houve muitos feridos e mortos", disse à AFP Birhan Gebrehiwet, uma sobrevivente, cuja casa perto do mercado foi destruída ontem.



"Passamos por cima deles e de seu sangue", acrescentou.



Birhan disse que estava comprando bebidas na hora do almoço quando aconteceu o ataque. "Tenho certeza de que veio do ar", afirmou.



Um trabalhador de emergência do hospital na capital regional Mekele, localizado a cerca de 30 quilômetros de distância, disse que seis feridos foram internados, incluindo três crianças. Outros estavam sendo impedidos pelos soldados de deixarem Togoga.



"Há 45 pessoas feridas, às quais se negou acesso e que correm o risco de morrer", acrescentou a mesma fonte.



Um motorista de ambulância disse tentou sair de Mekele "até quatro vezes" para ajudar as pessoas.



"Mas os soldados não nos deixam ir", disse ele.



Apoiado por tropas eritreias, o Exército etíope faz uma operação no norte desde novembro contra as forças das antigas autoridades regionais.



Familiares de um homem gravemente ferido no ataque disseram que ele testemunhou duas explosões de projéteis lançados de aviões.



Procuradas pela AFP, as autoridades etíopes não fizeram comentários.



Na segunda-feira (21), foram realizadas eleições em grande parte da Etiópia, mas não em Tigré, devido ao conflito em curso que, segundo a ONU, deixou 350 mil pessoas à beira da fome.