França adiciona Rússia à sua 'lista vermelha' da pandemia

A França adicionou, nesta quarta-feira (23), a Rússia à sua lista de países para os quais estão proibidas as viagens não essenciais, enquanto cresce a preocupação pelo aumento de casos em Moscou devido à variante Delta.



A lista vermelha já incluía Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Paraguai, Uruguai, Índia, África do Sul, entre outros. Namíbia e as Seychelles também foram adicionadas à lista "vermelha", declarou o porta-voz do governo, Gabriel Attal.



A Rússia, especialmente Moscou, foi muito afetada pela variante Delta, altamente infecciosa, identificada pela primeira vez na Índia.



Para frear a propagação das variantes potencialmente perigosas, a França classificou os países em áreas verdes, laranjas e vermelhas.



Não há restrições para os viajantes vacinados que chegarem de países verdes, entre os quais estão todos os da UE e alguns de outras nações, como Austrália e Estados Unidos.



A maioria dos outros países está na lista laranja, na qual é permitido viajar se o viajante estiver vacinado e apresentar um resultado negativo do teste de covid em sua chegada.



As viagens de países da lista vermelha são permitidas somente por razões de urgência, e mesmo assim os viajantes vacinados devem se autoisolar por sete dias.