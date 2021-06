Mais de 22.000 europeus se candidatam para ir ao espaço

A Agência Espacial Europeia (ESA, na sigla em inglês) recebeu mais de 22.000 candidaturas para a vaga de astronauta, sendo cerca de 25% delas de mulheres - anunciou o órgão nesta quarta-feira (23).



As candidaturas, o triplo do recebido em 2008, são oriundas de 25 países: 22 membros da ESA e três associados. Metade das inscriçõe é de França e Alemanha.



"Isto é extraordinário e certamente histórico", afirmou o director-geral da ESA, Josef Aschbacher, que vê este número como um "símbolo" do apetite europeu pela exploração espacial.



Apenas entre quatro e seis candidatos cruzarão a linha de chegada até o final de 2022, ao término de um longo processo seletivo de seis etapas.



Pela primeira vez, a ESA também reterá 20 candidaturas adicionais para criar um "cadastro de reserva", e uma para uma pessoa com deficiência.



A França aparece em primeiro lugar, com 7.137 candidatos. Na sequência, estão Alemanha (3.700), Reino Unido (1.979), Itália (1.860) e Espanha (1.344).



Em uma primeira etapa, a ESA selecionará os candidatos, que deverão ter menos de 50 anos, mestrado em ciências, ou em engenharia, e pelo menos três anos de experiência profissional.



Em torno de 1.500 candidatos irão para a segunda fase, que inclui testes psicológicos.