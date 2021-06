Irã afirma ter evitado 'ataque de sabotagem' a instalação nuclear

Autoridades iranianas alegam ter evitado o que descreveram como "ataque de sabotagem" a uma instalação nuclear civil perto de Teerã, capital do país, segundo a mídia local. O Nournews, site de notícias supostamente próximo do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã, foi o primeiro a relatar a tentativa de ataque. O site diz que o atentado ao centro nuclear da cidade de Karaj, a 40 quilômetros de Teerã, foi frustrado "antes de causar mortes ou danos".



A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), órgão da ONU que monitora o programa nuclear iraniano, não comentou sobre o suposto incidente. A ocorrência vem num momento de esforços diplomáticos em Viena, a capital austríaca, para reavivar o acordo nuclear do Irã. Assinado em 2015, o histórico acordo foi abandonado pelos Estados Unidos durante o governo do então presidente Donald Trump, em 2018. Fonte: Associated Press.