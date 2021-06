A chanceler alemã, Angela Merkel, chamou de "equivocada" a lei adotada na Hungria sobre os direitos da comunidade LGBT, considerada discriminatória para as minorias sexuais.



"Penso que esta lei está equivocada e é incompatível com minha ideia da política", afirmou a chefe de Governo diante dos deputados alemães, em referência ao texto que limita os direitos LGBT na Hungria, estimulada pelo governo conservador de Viktor Orban, que ao longo de seu mandato intensificou a legislação contra lésbicas, gays, bissexuais e transgênero.



Merkel considera que a lei, que proíbe a difusão entre os menores de conteúdo considerado como uma promoção da homossexualidade e faz um paralelo entre a comunidade LGBT e a pornografia, é um obstáculo para a "liberdade de educação".



A chanceler destacou, no entanto, que qualquer procedimento contra este país tem que "ser decidido pela Comissão Europeia".



A presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, afirmou que a nova legislação adotada na Hungria é "uma vergonha" que viola os valores fundamentais da União Europeia.