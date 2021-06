Elton John se despedirá da Europa e América do Norte em 2022

O astro da música pop Elton John fará 30 shows na Europa e América do Norte como parte da grande turnê de despedida, interrompida pela crise de saúde.



O cantor britânico, de 74 anos, havia iniciado a turnê "Farewell Yellow Brick Road" em 2018. Ele tinha planejado mais de 300 apresentações em três anos por todo o mundo, mas os planos foram interrompidos pela pandemia de covid-19.



A turnê será retomada em maio de 2022 em Frankfurt (Alemanha) e terminará seis meses depois em Los Angeles, depois de percorrer a Europa, incluindo as cidades de Milão, Paris e Liverpool, e a América do Norte.



No início de 2023, Elton John deve fazer quatro shows na Austrália e Nova Zelândia.