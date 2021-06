Blinken adverte contra trabalho forçado na província chinesa de Xinjiang

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, advertiu países estrangeiros contra o uso do trabalho forçado na província chinesa de Xinjiang, onde a fabricante alemã de veículos Volkswagen tem uma fábrica.



"Acredito que cabe a todos nós fazer o que estiver em nossas mãos para garantir que os produtos resultantes do trabalho forçado não entrem em nossos países", disse Blinken, em uma entrevista coletiva com o ministro alemão das Relações Exteriores, Heiko Maas, nesta quarta-feira (23), em Berlim.



Blinken também pediu que não se exporte "tecnologias, ou produtos, que possam ser usados para reprimir o povo e privá-lo de seus direitos básicos".



Na região chinesa de Xinjiang, vive a minoria uigur muçulmana, que seria alvo de crimes por parte do governo central - de trabalho forçado a tortura e sequestro -, denúncias que provocaram condenação internacional.



VOLKSWAGEN