Estados Unidos e Alemanha formam uma "frente comum" contra qualquer "provocação" russa na Ucrânia - afirmou o secretário de Estado americano, Antony Blinken, em Berlim, nesta quarta-feira (23).



"Alemanha e Estados Unidos seguirão formando uma frente comum contra qualquer ação perigosa, ou provocadora da Rússia, seja invadindo o território da Ucrânia", ou com "a detenção de (líder opositor russo) Alexei Navalny, ou com a desinformação em nossas democracias", declarou, ao lado do ministro alemão das Relações Exteriores, Heiko Maas.