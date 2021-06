Irã diz ter evitado ato de 'sabotagem' a prédio da agência de energia atômica

O Irã evitou, nesta quarta-feira (23), um ato de sabotagem em um edifício que pertence à agência de energia atômica do país - noticiou a televisão estatal.



"Na manhã de quarta-feira, uma operação de sabotagem contra um dos edifícios (da Organização Iraniana de Energia Atômica) foi desbaratada", afirmou a emissora.



"O ataque não provocou nenhum dano material, ou humano", completou a emissora pública, sem dar informações sobre a operação, ou sobre onde ocorreu.



O anúncio surge em meio às negociações, em Viena, para salvar o acordo internacional de 2015 sobre o programa nuclear do Irã. Os Estados Unidos abandonaram o pacto na gestão do presidente Donald Trump.



"Os sabotadores não tiveram sucesso em seu plano", acrescentou a televisão iraniana, sem mais detalhes.



O Irã acusou Israel, em diferentes ocasiões, de sabotar algumas de suas instalações de enriquecimento de urânio.