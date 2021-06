As autoridades de Teerã denunciaram nesta quarta-feira o bloqueio por parte de Washington de sites vinculados à imprensa iraniana e afirmaram que "não é construtivo", em um momento de negociações para tentar retomar o acordo sobre o programa nuclear do Irã.



"Utilizamos todos os meios jurídicos e internacionais ao nosso alcance (...) para condenar esta política equivocada dos Estados Unidos", declarou o chefe do gabinete da presidência iraniana, Mahmud Vaezi.