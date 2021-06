Argentina apresenta novas medidas para restrições de exportação de carne bovina

A Argentina anunciou nesta terça, 22, novas medidas para as limitações de exportação de carne bovina no país. Alguns cortes seguirão com as remessas restritas, o que ficará vigente até 31 de dezembro de 2021. Além disso, o novo decreto reabilita a exportação até que 50% da média do ano passado seja atingida, descreveu em coletiva de imprensa o ministro do Desenvolvimento Produtivo, Matias Kulfa, adiantando medidas que estarão em vigor a partir da próxima publicação oficial.



"O objetivo é reabilitar a produção de maneira gradual e cuidando do preço interno", descreveu Kulfa. A intenção do governo é colocar um "limite no crescimento desmedido" observado no mercado nacional com os preços, afirmou o ministro. O objetivo é que os cortes utilizados em churrascos permaneçam na Argentina, "melhorando a oferta nos lares", descreveu.



Depois de pouco mais de um mês na restrição das exportações, o governo autoriza parcialmente o retorno dos envios. De acordo com o La Nación, a carne bovina sofreu um aumento de 76,2% em maio com relação a igual período do ano anterior na Argentina, em grande medida devido ao avanço dos preços no mercado internacional.