Twitter testará recurso para fazer fãs pagarem por conteúdos

O Twitter anunciou nesta terça-feira (22) que um pequeno grupo selecionado de usuários nos Estados Unidos testará um recurso que permite que os fãs paguem por acesso especial a conteúdo virtual.



A plataforma de mensagens começou a aceitar inscrições de usuários do Twitter nos EUA interessados em tentar ganhar dinheiro com o Ticketed Spaces ou Super Follows.



"O Ticketed Spaces ajuda você a criar experiências de áudio ao vivo únicas e exclusivas no Twitter Spaces, aquelas pelas quais seu público está disposto a pagar", anunciaram Ellen Havlicek e Esther Crawford, da equipe de produto, em uma postagem.



"Super Follows oferece uma relação direta com seus seguidores mais engajados que podem gerar receita mensal", acrescentaram.



As redes sociais competem para ser o espaço virtual de personalidades populares capazes de atrair o público, algo que pode então ser usado para publicidade ou promoções.



Além de querer aumentar o número de usuários e o engajamento, o Twitter está em busca de maneiras de aumentar a receita sem interferir no fluxo de postagens que faz parte da sua proposta.



O Ticketed Spaces permitirá que os perfis mais estrelados do Twitter possam vender o acesso a eventos de áudio ao vivo por preços de um dólar a US$ 999, segundo Crawford e Havlicek.



Os criadores de conteúdo também poderão oferecer a "super" seguidores conteúdo especial ou interações exclusivas com taxas de assinatura mensal de US$ 3, US$ 5 ou US$ 10.



"Queremos ajudar a tornar o Twitter não apenas um lugar divertido para engajar o público, mas um lugar onde você pode ganhar dinheiro promovendo ótimas conversas", disseram Crawford e Havlicek.



O Twitter ficará com 3% dos primeiros US$ 50.000 que um usuário arrecadar com a venda de ingressos ou assinaturas, valor o qual depois disso salta para 20%, de acordo com os membros da equipe do produto.



O Twitter informou que sua comissão será calculada após qualquer oferta feita por mercados de aplicativos móveis gerenciados pela Apple ou Google.



"Estamos procurando um pequeno grupo de pessoas para ser o primeiro a experimentar o Ticketed Spaces e Super Follows com seu público e compartilhar o feedback", disse Crawford e Havlicek.



"Ajude-nos a testar e melhorar essas experiências antes de serem lançadas de forma mais abrangente nos próximos meses".



A iniciativa surge em um momento em que as plataformas virtuais buscam ampliar oportunidades para que artistas, professores e outros possam oferecer serviços pagos.