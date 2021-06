COVID: Índia anuncia a variante Delta Plus, 'mais transmissível e forte'

Maior transmissibilidade é uma das característica da variante Delta Plus, encontrada na Índia (foto: Pixabay)



O Ministério de Saúde da Índia anunciou, nesta terça-feira (22/6), a existência de uma nova variante do coronavírus, causador da COVID-19. Trata-se da chamada Delta Plus, uma mutação da variante do vírus chamada de Delta, que, atualmente, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), já circula em 92 países.





Segundo informações divulgadas pelo governo da Índia, o Insacog foi responsável pelo sequenciamento genômico da variante e também por informar a tempo sobre a descoberta da nova cepa.



Entre as características da Delta Plus estão: “aumento da transmissibilidade, ligação ainda mais forte dos receptores com as células do pulmão e possível redução monoclonal da resposta do anticorpo”, diz a nota.





Ainda conforme o Ministério de Saúde da Índia, as medidas apropriadas foram tomadas pelos estados e as autoridades públicas locais foram orientadas a seguirem as medidas preventivas já adotadas no controle da pandemia, porém, de forma ainda mais incisiva.





“Os secretários e chefes de estado foram aconselhados a tomar medidas de confinamento imediato, evitando aglomerações, promovendo testagem generalizada e rápida movimentação de vacinas nas bases prioritárias”, afirma a nota.





As pessoas que testaram positivo para a nova cepa no país foram enviadas imediatamente para clínicas epidemiológicas para melhor atendimento. O mesmo protocolo deve ser seguido em novos casos da variante.