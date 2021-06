EUA bloqueia vários sites da imprensa estatal iraniana

As autoridades dos Estados Unidos tomaram o controle dos sites de dois veículos da imprensa estatal iraniana, Press TV e Al Alam, além do site do canal de TV Al Masirah dos rebeldes huthis do Iêmen, segundo comunicados publicados nessas páginas nesta terça-feira (22).



Cada site mostrava uma única página com um comunicado que dizia que "foi tomado pelo governo dos Estados Unidos" e fazia referência às sanções americanas, acompanhado dos emblemas da polícia federal FBI e do Departamento do Comércio.



A Radiotelevisão da República Islâmica do Irã (IRIB), empresa matriz do Al Alam, informou que outros sites, incluindo de uma emissora dirigida por palestinos e de um canal cultural e religioso em árabe, também foram bloqueados.



O IRIB acusa os Estados Unidos de atacarem a liberdade de expressão e de unirem forças com Israel e Arábia Saudita "para bloquear as mídias a favor da resistência que expõem os crimes dos aliados americanos na região".