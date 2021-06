Chefe da junta agradece Moscou pelo reforço do exército birmanês

O chefe da junta birmanesa, o general Min Aung Hlaing, agradeceu nesta terça-feira (22) à Rússia o reforço do exército de seu país, que, segundo disse, se tornou "um dos mais poderosos da região".



"Graças à Rússia, nosso exército se tornou um dos mais fortes da região", disse Min Aung Hlaing, durante uma reunião com o ministro da Defesa russo, Serguéi Shoigú, informou a agência oficial TASS.



A amizade entre os dois países também é cada vez "mais forte", disse o general birmanês.



"Mianmar é um parceiro estratégico para nós (...) e um fiel aliado", disse Shoigú. "A cooperação no âmbito militar e técnico é uma parte importante das relações russo-birmanesas", afirmou.



"Estamos dispostos a continuar nos esforçando para fortalecer as relações bilaterais (...) e estamos abertos ao diálogo mútuo sobre qualquer tipo de questão", afirmou o ministro.



Desde o golpe de Estado de 1º de fevereiro, a Rússia reafirmou seu apoio aos militares que derrubaram e prenderam a ex-líder birmanesa Aung San Suu Kyi.



Desde fevereiro, a junta realiza uma violenta repressão dos protestos contra o golpe, que deixa mais de 860 mortos, entre eles mulheres e crianças, segundo a Associação de Ajuda aos Presos Políticos (AAPP).