MP francês pede prisão com suspensão de pena em caso emblemático de assédio online

O Ministério Público francês solicitou, nesta terça-feira (22), sentenças de até seis meses de prisão com suspensão da pena contra 12 jovens julgados por terem assediado online uma garota que criticou o Islã.



O caso da jovem Mila, que foi forçada a mudar de escola após receber ameaças de morte, gerou indignação na França e um debate sobre o direito de blasfemar.



"O Alcorão está cheio de nada além de ódio, o Islã é uma religião de merda", disse a adolescente em um primeiro vídeo no Instagram em janeiro de 2020. Na época, ela tinha 16 anos.



Ela postou um segundo vídeo em novembro, desta vez no TikTok, após o assassinato por um extremista islâmico do professor Samuel Paty, que havia mostrado a seus alunos caricaturas do profeta Maomé.



As reações ao vídeo foram virulentas. "Você merece ter seu pescoço cortado", dizia uma delas.



Mila foi colocada sob proteção policial junto com sua família em Villefontaine, uma cidade nos arredores de Lyon, no sudeste da França.



Até o presidente Emmanuel Macron saiu em sua defesa, dizendo que "a lei é clara. Temos o direito de blasfemar, criticar e caricaturar as religiões".



Os investigadores identificaram treze pessoas de várias regiões francesas com idades entre 18 e 30 anos e as acusaram de assédio online, e algumas delas também de ameaças de morte ou outros atos criminosos.



O promotor responsável pelo caso pediu que as acusações contra um dos acusados fossem retiradas por falta de provas, mas disse que os doze restantes mereciam uma "pena de advertência".



Contra os culpados de assédio online, ele pediu uma sentença de 3 meses de prisão com pena suspensa e seis meses para aqueles que também fizeram ameaças de morte.



No início do julgamento, o advogado de Mila, Richard Malka, disse que sua cliente "recebeu mais de 100.000 mensagens de ódio e ameaças de morte, com promessas de que seria amarrada, cortada, esquartejada, decapitada, com imagens de caixões ou montagens de sua decapitação".