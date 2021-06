Merkel lamenta ausência de regras comuns para viajar na UE

A chanceler alemã, Angela Merkel, lamentou, nesta terça-feira (22), a ausência de normas comuns na União Europeia (UE) para os deslocamentos de pessoas, enquanto a propagação da variante Delta do coronavírus gera cada vez mais preocupação na Europa.



"Lamento que até agora não tenhamos alcançado uma posição comum dos Estados-membros em relação às regras de viagem", declarou a chefe de Governo, em uma entrevista coletiva em Berlim, junto com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.



"Agora temos esta situação em Portugal. Talvez tivéssemos podido evitá-la. É por isso que devemos trabalhar ainda mais", acrescentou, referindo-se à preocupação do governo português com um aumento no número de casos de covid-19.



No momento em que vários países europeus suavizam as medidas sanitárias, Portugal teve de tomar restrições, proibindo entradas e saída durante o fim de semana na região de Lisboa.



Na semana passada, o país registrou o nível de contágios diários mais alto desde fevereiro.



"Avançamos nos últimos meses", reconheceu Angela Merkel.



"Mas não até onde eu gostaria que a União Europeia estivesse", frisou, dois dias antes da cúpula europeia que acontece nesta quinta e sexta.



Ursula von der Leyen considerou, por sua vez, que é apenas "uma questão de tempo" até que a variante Delta se torne a dominante no continente.



"É importante continuar vacinando o mais rápido possível", frisou.



Os países da UE chegaram a um acordo para coordenar suas medidas e facilitar as viagens dentro do bloco comunitário no verão (inverno no Brasil), com a adoção de um certificado sanitário. Também preveem a possibilidade de voltar a impor restrições em caso de emergência.



A partir de 1º de julho, qualquer pessoa que contar com um certificado sanitário europeu, atestando que foi vacinada, ou que conta com um teste negativo para coronavírus, ou que está imunizada após ter sido contaminada, deverá poder viajar dentro da UE sem precisar de testes suplementares, ou de cumprir quarentenas.